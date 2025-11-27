Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt im Donnerstagshandel nach.

Der ATX markierte seinen Eröffnungpreis bei 5.000,16 Punkten, im Verlauf sind leichte Abschläge zu sehen.

Die Wiener Börse zeigt sich am Donnerstag nach dem Rekordhoch vom Vortag etwas schwächer. Am Donnerstag hatte der ATX um 1,06 Prozent höher bei 5.000,70 Punkten geschlossen und damit den bisher höchsten Schluss-Stand von 4.981,87 Punkten vom 9. Juli 2017 übertroffen. Der damals am selben Tag markierte Rekord im Handelsverlauf von 5.010 Punkten wurde noch nicht erreicht.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich am Donnerstag verhalten optimistisch.

Der DAX war 0,03 Prozent höher bei 23.732,81 Punkten in den Handel eingestiegen und legt im Verlauf weiter überschaubar zu.

"Der DAX hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

>Getrieben wurden die Märkte zuletzt vor allem von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie einem gewissen Zinsoptimismus. An diesem Donnerstag findet in den Vereinigten Staaten wegen des Thanksgiving-Feiertags kein Börsenhandel statt.

WALL STREET

Die Anleger in New York konnten sich am Mittwoch über weiter steigende Kurse freuen.

Der Dow Jones hat den Handelstag leicht im Plus begonnen und konnte anschließend weiter zulegen. Er beendete die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 47.427,12 Punkten.

Der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke ebenfalls fester und verharrte auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23.214,69 Zählern.

Die Marktstimmung profitiert von den zuletzt wieder beflügelten Hoffnungen auf eine erneute US-Leitzinssenkung im Dezember. Wegen "Thanksgiving" findet dann am Donnerstag keine und Freitag ein verkürzter Handel an den US-Börsen statt.

Zuletzt hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und weiterer amerikanischer Notenbanker sowie schwache Konjunkturdaten der zeitweise tot geglaubten Zinsfantasie neue Nahrung gegeben.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich auch im Donnerstagshandel mit Aufschlägen.

In Tokio legte der Nikkei 225 1,23 Prozent zu und ging bei 50.167,10 Punkten aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland ging es daneben für den Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 3.875,26 Punkte nach oben.

In Hongkong stieg der Hang Seng unterdessen überschaubare 0,07 Prozent auf 25.945,93 Zähler.

Die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember hat die asiatischen Börsen am Donnerstag teil-beflügelt. Anleger setzten auf eine Lockerung der Geldpolitik, nachdem Fed-Vertreter zuletzt entsprechende Signale gesendet hatten. Die Märkte preisen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent für eine Senkung um 25 Basispunkte ein - vor einer Woche waren es nur 30 Prozent.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX