Aktien Frankfurt Schluss: Konjunktur und Deutsche Bank belasten Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine enttäuschende Quartalsbilanz der Deutschen Bank (Deutsche Bank) und schwache Konjunkturdaten haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch belastet. Nach zwei starken Börsentagen drehte der DAX wieder nach unten und verlor am Ende 0,92 Prozent auf 18.387,46 Punkte. Damit setzte sich das im Mai begonnene Auf und Ab des deutschen Leitindex zwischen etwa 18.000 Punkten und dem Rekordhoch bei knapp 18.900 Punkten fort. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,94 Prozent auf 25.059,42 Zähler nach.

In der Eurozone sank die Stimmung in den Unternehmen im Juli auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. In deutschen Industrieunternehmen sackte sie sogar auf den tiefsten Stand seit neun Monaten. "Vor allem in der Industrie bleiben die Geschäftsaussichten trübe. Der Kostendruck hat sich wieder verstärkt", schrieb Volkswirt Johannes Mayr vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. "Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte hat sich deutlich eingetrübt", schrieb Ökonom Robin Winkler von der Deutschen Bank.

Am Vorabend hatten obendrein in den USA zwei der sogenannten "Magnificent 7"-Gruppe mit ihren Bilanzen enttäuscht: Tesla und die Google-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)). Wenn Mitglieder dieser Top 7 die Erwartungen nicht erfüllen, "dann zieht das den gesamten Markt nach unten", wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte./bek/he