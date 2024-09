AKTIEN IM FOKUS: Versorger im Höhenflug - Unsichere Börsen, Zinsperspektiven

FRANKFURT/PARIS/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Das gegenwärtig unsichere Marktumfeld und die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Notenbanken haben am Donnerstag dem europäischen Versorgersektor weiter Auftrieb gegeben. Er kletterte am Vormittag auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 und gewann zuletzt als bester Sektor der Stoxx-600-Branchenübersicht 1,6 Prozent auf gut 406 Punkte. Seit dem Kursrutsch von Anfang August im Zuge der Verwerfungen am Gesamtmarkt geht es im Grunde nur nach oben, der Kursgewinn beläuft sich in dieser Zeit auf fast 10 Prozent.

Versorger haben einen hohen Kapitalbedarf, daher profitieren sie von sinkenden Zinsen in der Regel überdurchschnittlich. Weniger abhängig von Wirtschaftszyklen, gelten Versorger-Aktien zudem als defensive Werte, die von Anlegern in turbulenteren Marktphasen gerne bevorzugt werden. Auch teils überdurchschnittlich hohe Dividenden locken Anleger an.

Im DAX lagen am Donnerstag die in diesem Jahr bislang schwach gelaufenen Anteile von RWE auf dem ersten Platz mit plus 3,4 Prozent. Eon (EON SE) legten in dem Leitindex ebenfalls weit vorne um 1,2 Prozent zu. Europaweit waren die Titel des dänischen Windkraftkonzerns Orsted am stärksten gefragt mit einem Zuwachs von mehr als 4 Prozent./ajx/mis