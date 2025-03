NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE angesichts vom Investor Elliott geforderter Aktienrückkäufe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Javier Garrido glaubt, dass die jüngste Kursschwäche der Aktie auf mangelnde Klarheit hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs der Rückkäufe zurückzuführen war. Wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, könnte Elliott darauf drängen, sich früher als Anfang 2026 zu diesem Thema zu äußern. Er bleibt positiv für die Aktie gestimmt in Anbetracht des erwarteten jährlichen Gewinnwachstums bis 2030./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 08:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 08:07 / GST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.