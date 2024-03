Aktien New York: Anleger legen bei Rekordrally Pause ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordrally hat es am Montag an den US-Börsen zunächst keine Bestmarken gegeben. Die Anleger hielten sich zurück, denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem Auftritt des Notenbank-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress stünden in geldpolitischer Hinsicht wichtige Tage bevor, hieß es am Markt. Experten erwarten, dass das Thema Geldpolitik daher wieder stärker in den Fokus rückt.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verlor zwei Stunden vor Schluss 0,24 Prozent auf 38 992,49 Punkte. Er ist der einzige der großen US-Indizes, dessen Rekord schon einige Tage zurückliegt. Für den Auswahlindex NASDAQ 100, der vor allem Technologiewerte umfasst, ging es zu Wochenbeginn um 0,18 Prozent auf 18 269,62 Zähler bergab. Er hatte am Freitag ein Rekordhoch erreicht,

Der S&P 500 schrammte im Verlauf um weniger als einen Punkt an einem erneuten Rekord vorbei. Zuletzt gab er nur knapp um 0,03 Prozent auf 5135,32 Zähler nach. Die Bank of America sieht für das breit gefasste Kursbarometer noch Potenzial. Sie schraubte ihr Kursziel für das Jahresende auf 5400 Punkte nach oben.

"Bullenmärkte enden mit Euphorie, doch da sind wir noch nicht", untermauerte die Aktienstrategin Savita Subramanian von der Bank of America ihren Optimismus. Ein Rücksetzer an den Börsen sei zwar wahrscheinlich, aber auch eine anschließende Jahresendrally. Echte Euphorie herrsche nur in speziellen Teilbereichen wie etwa der Fantasie für Künstliche Intelligenz (KI) oder rund um Appetithemmer.

Einige Marktbeobachter rechnen jedoch mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau, da die zuletzt ebenfalls stützende Berichtssaison in den USA so gut wie zu Ende ist. Auch Börsenkenner Thomas Altmann von QC Partners fragt sich, wie lange die Rally noch laufen kann. "Der S&P 500 hat 16 der vergangenen 18 Handelswochen im Plus beendet", gibt er zu bedenken. Er sieht darin einen historischen Gewinnzeitraum.

Der KI-Hype nimmt vor allem bei NVIDIA kein Ende. Die Aktie des Prozessorherstellers, deren Kurs sich binnen 12 Monaten fast vervierfacht hat, setzte ihre Rekordrally mit dem Kurssprung um 5,6 Prozent fort. Auf globaler Ebene gesehen schaffte Nvidia den nächsten Meilenstein auf der Rangliste der weltweit wertvollsten Unternehmen, indem Saudi Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) auf dem dritten Platz überholt wurde. Angeführt wird diese Liste weiter von Microsoft.

Nvidia war erst am Freitag im Club der zwei Billionen Dollar schweren US-Tech-Werte angekommen und ist jetzt der zweitplatzierten Apple-Aktie auf der Fährte. Der Abstand zu dem iPhone-Hersteller sank am Montag weiter auf gut 500 Milliarden Dollar. Nachdem die EU-Kommission eine Milliardenstrafe verhängt hatte, gab es bei Apple zu Wochenbeginn einen etwa drei Prozent hohen Kursabschlag.

Deutliche Verluste von fast acht Prozent gab es im Technologiebereich bei dem Elektroautobauer Tesla. Die Auslieferungen des Werkes in Shanghai sanken auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr - nicht nur wegen einer Verkaufsflaute zum chinesischen Neujahrsfest, sondern auch, weil der Preiswettbewerb auf dem größten Markt für Elektrofahrzeuge der Welt zunahm.

Auf Unternehmensseite waren die Blicke ansonsten auf die Papiere von Macy's (Macys) gerichtet. Der Kurs sprang um fast 15 Prozent nach oben wegen einer erhöhten Übernahmeofferte der Investoren Arkhouse Management und Brigade Capital. Das vorherige Angebot hatte das Management der Kaufhauskette abgelehnt.

Die Papiere von Lyft und DoorDash wurden von einem Analystenkommentar jeweils um mindestens fünf Prozent nach oben getrieben. Die RBC-Analysten spekulieren in ihrer Studie über eine mögliche Zusammenarbeit des Fahrdienstvermittlers und des Essensauslieferers. Sie stuften beide Aktien auf "Outperform" hoch.

Einen Blick wert waren auch Werte aus dem Kryptowährungen-Kosmos, nachdem der Bitcoin am Montag zeitweise über 67 000 Dollar stieg und sich so dem Rekordhoch vom November 2021 bei knapp 69 000 Dollar näherte. Der damit verbundene Hype sorgte bei der Handelsplattform Coinbase zum Beispiel für ein elfprozentiges Plus./tih/jha/