Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Minus erwartet - Luftfahrtwerte im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) dürfte nach den Gewinnmitnahmen am Freitag mit leichten Verlusten in die verkürzte Karwoche starten. Der Broker IG berechnete den Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Montag 0,17 Prozent niedriger bei 39 410 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 zeichnete sich ein Minus von 0,56 Prozent ab.

Die Händler warten auf wichtige Konjunkturdaten, die weitere Hinweise auf den politischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten. Im Mittelpunkt dürfte am Karfreitag das Inflationsmaß PCE stehen, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hieß es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.

Die US-Börsen bleiben an Karfreitag geschlossen. Damit dürften sich die PCE-Daten erst am Ostermontag auf die Kurse auswirken.

Unter den Einzelwerten steht die Luftfahrtbranche im Blick. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing leitet wenige Wochen nach einem Beinahe-Unglück einen Chefwechsel ein. Konzernchef Dave Calhoun gibt den Posten Ende des Jahres ab. Die Boeing-Aktien gewannen im vorbörslichen US-Handel 3,5 Prozent.

Für die Papiere von United Airlines ging es vorbörslich um 2,6 Prozent nach unten. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat Kreisen zufolge in den letzten Tagen mit der Leitung der Fluggesellschaft über mögliche vorübergehende Maßnahmen gesprochen. Dabei gehe es unter anderem um Streckenbeschränkungen vor der wichtigen Sommersaison, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Hintergrund ist eine Reihe von Sicherheitsvorfällen.

Die Anteilsscheine von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Intel büßten im vorbörslichen Geschäft jeweils fast vier Prozent ein. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass China versuche, die Verwendung von in den USA hergestellten Mikroprozessoren und Servern in Regierungscomputern zu beschränken.

Für die Aktien von Walt Disney ging es vorbörslich um gut ein Prozent nach oben. Sie profitierten von einem positiven Analystenkommentar: Die Anleger hätten inzwischen mehr Vertrauen darin gewonnen, dass die Ergebnisschätzungen des Unterhaltungskonzerns den Tiefpunkt erreicht haben, schrieb der Experte Kannan Venkateshwar von der britischen Investmentbank Barclays. Es gebe zwar noch einige Herausforderungen, aber positive Prognose-Revisionen dürften nun folgen und die Bewertung der Papiere weiter unterstützen./la/jha/