Aktien New York Ausblick: Dow mit Stabilisierung erwartet - Nasdaq höher

NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Aktienmärkte dürfte es zu Beginn der neuen Börsenwoche mehr oder weniger deutlich nach oben gehen. Im Anlegerfokus steht die Nachricht vom Wochenende, dass US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ausgestiegen ist und seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vorgeschlagen hat. Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen zu sein. Nun werden die Karten neu gemischt.

Rund eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 40.385 Punkte, nach einem Vorwochengewinn von rund 0,7 Prozent. Der NASDAQ 100 wird am Montag mit einer 1,2 Prozent höheren Eröffnung bei 19.749 Zählern erwartet.

Ansonsten konzentrieren sich die Anleger weiterhin auf die angelaufene Bilanzsaison der Unternehmen sowie auf weitere geldpolitische Entwicklungen. Am Montag senkte Chinas Notenbank die Leitzinsen, um der andauernden Wirtschaftsschwäche des Landes zu begegnen. In der neuen Woche stehen unter anderem wichtige Quartalsberichte von Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Tesla und anderen großen US-Unternehmen auf der Agenda. Von konjunktureller Seite dürften die Märkte vor allem auf Daten zum US-Wirtschaftswachstum und zum PCE-Preisindex achten.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Verizon im vorbörslichen Handel um 4,0 Prozent. Der Telekomkonzern gab Zahlen für das zweite Quartal bekannt, die im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen, aber den Durchschnittsprognosen der Analysten weitgehend entsprachen.

Die Papiere der Bank of America fielen vorbörslich um 1,3 Prozent. Zuvor war bekannt geworden, dass die Firma des Star-Investors Warren Buffett, Berkshire Hathaway etwa 34 Millionen Aktien der Großbank im Wert von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft hatte.

Die Anteilsscheine von Tellurian schnellten vorbörslich um 65 Prozent nach oben. Der australische Ölkonzern Woodside Energy Group das texanische Erdgas-Unternehmen für rund 900 Millionen Dollar übernehmen.

Im Fokus bleiben zudem die Papiere des Cybersicherheitskonzern CrowdStrike. Dessen Aktienkurs war am Freitag abgesackt, nachdem ein Softwareupdate zu weltweit schwerwiegenden Computerausfällen geführt hatte./edh/mis