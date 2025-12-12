Aktien New York Ausblick: Dow winkt weiterer Rekord - Broadcom lastet auf Techs

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein gemischter Auftakt ab. Der überwiegend mit Werten aus der traditionellen Industrie bestückte Dow Jones (Dow Jones Industrial) und die Technologiewerte dürften wie schon am Vortag unterschiedliche Wege gehen. So deutet sich für den bekanntesten Wall Street-Index Dow eine Fortsetzung des jüngsten Rekordkurses an. Dagegen sorgt direkt nach der Enttäuschung bei Oracle nun auch der Chipzulieferer Broadcom mit seinen Erwartungen an das KI-Geschäft für lange Gesichter - und sinkende Kurse im Tech-Sektor.

Rund eine Stunde vor dem offiziellen Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones (Dow Jones Industrial) 0,2 Prozent höher bei 48.815 Zählern. Das wäre ein historischer Rekord. Am Vortag hatte der Index bereits den bisher höchsten Stand in seiner langjährigen Geschichte erreicht. Kurstreiber blieb die erneute Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed, die zur Wochenmitte mit dem Schritt auf die befürchtete Abkühlung am Arbeitsmarkt reagiert hatte. "Zweitens hat die Notenbank angekündigt, mit dem Kauf von kurzlaufenden Anleihen zu beginnen, um Spannungen am US-Geldmarkt entgegenzuwirken. Die Aktienmärkte freuen sich über diesen Liquiditätsschub", heißt es bei der Commerzbank.

Dagegen wird der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 zum Wochenschluss um fast 0,5 Prozent tiefer bei rund 25.570 Zählern erwartet. Damit würde das Barometer an einen bereits schwächeren Vortag anknüpfen, als Sorgen über die hohen Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle die Investorenlaune dämpften. Sollten sich die Kursverluste bis zum Handelsende an diesem Freitag fortsetzen, würde es auf Wochensicht auf ein kleines Minus für den Tech-Index herauslaufen.

Beobachter ermahnen inzwischen, dass die wegen des KI-Hypes stark gestiegenen Investitionen der Konzerne bislang kaum zu greifbaren Gewinnsteigerungen geführt haben. Angesichts der hohen Bewertungen im Sektor fachen Nachrichten von Broadcom, aber auch Oracle erneut die Sorge um eine mögliche KI-Blase an.

Auch die Broadcom-Aussagen waren nicht ganz nach dem Geschmack der Anleger. Hatten diese sich zunächst noch über ein unerwartet starkes Schlussquartal und einen überraschend guten Ausblick zum Auftakt in das neue Geschäftsjahr gefreut, ließen dann Signale des Managements zur Auftragsentwicklung und zu voraussichtlich sinkenden Margen aufhorchen. Broadcom-Papiere notierten vorbörslich rund sechs Prozent tiefer. Auch Oracle-Anteile dürften nach dem prozentual zweistelligen Kurseinbruch noch etwas verlieren, hier deutete sich zuletzt ein Minus von 0,7 Prozent an.

Dagegen steht beim Yoga- und Sportbekleidungsspezialisten Lululemon (lululemon athletica) ein kräftiger Kurssprung bevor. Vorbörslich zog die Aktie um fast zehn Prozent an, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr angehoben hatte. Laut Beobachtern kommt auch der Chefwechsel gut an, denn Konzernlenker Calvin McDonald tritt nach siebenjähriger Amtszeit zurück. Anleger dürften nun auf eine mögliche Strategieänderung hoffen, nachdem der Konzern zuletzt mit einem Umsatzrückgang und einem anhaltenden Kurseinbruch an der Börse zu kämpfen hatte.

Auch Papiere der Spieleplattform Roblox dürften einen Blick wert sein. Hier haben die Analysten der US-Bank JPMorgan ihr bisher positives Votum gestrichen und stehen nun mit "Neutral" an der Seitenlinie. Die Experten der Bank gehen von einer Atempause für die Aktie im kommenden Jahr aus, weil sie bei der Nutzeraktivität und den Buchungen Gegenwind erwarten. Vor dem offiziellen Handelsstart gab das Papier um knapp drei Prozent nach./tav/men