Aktien New York Ausblick: Erholung erwartet nach Rücksetzer vom Rekordniveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften sich am Mittwoch erst einmal von ihren Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag hatten enttäuschend ausgefallene US-Inflationsdaten die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen. Mehr als ein kleiner Rücksetzer auf Rekordniveau ist es bisher denn auch nicht gewesen.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Mittwoch taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund 0,3 Prozent höher auf 38 399 Punkte. Tags zuvor war der US-Leitindex um knapp 1,4 Prozent gefallen. Der technologielastige NASDAQ 100 wird zur Wochenmitte mit plus 0,6 Prozent erwartet, nach einem Minus am Dienstag von 1,6 Prozent.

Aus Branchensicht dürften Krypto-Aktien Aufmerksamkeit auf sich ziehen, nachdem der Bitcoin seinen Höhenflug fortgesetzt hatte. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung stieg am Mittwoch bis auf rund 52 000 US-Dollar, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Die Aktien von Coinbase, Marathon Digital und Riot Platforms verbuchten vorbörsliche Kursgewinne zwischen 6,9 und 13,3 Prozent.

Die Aktien des Fahrtenvermittlungsdienstes und Essenslieferanten Uber kletterten im vorbörslichen Handel um 7,5 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat Aktienrückkäufe für bis zu 7 Milliarden Dollar genehmigt habe. Es ist das erste Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens. Solche Programme dienen der Kurspflege.

Die Papiere des Uber-Rivalen Lyft schnellten vorbörslich um mehr als 20 Prozent hoch. Der Fahrdienst-Vermittler stellte bei der Vorlage von Quartalszahlen in Aussicht, dass die bereinigte Gewinnmarge sich im laufenden Jahr um 0,5 Prozentpunkte verbessern werde. Zudem stellte die Firma für das laufende Vierteljahr ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 50 und 55 Millionen Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet.

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal sowie die Zahl der für Übernachtungen angebotenen Wohnungen und Häuser. Unter dem Strich verbuchte Airbnb im vergangenen Quartal aber einen Verlust von 349 Millionen Dollar - nach einem Plus von 319 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Zur Begründung verwies die Firma auf eine einmalige Steuerbelastung von rund einer Milliarde Dollar. Die Airbnb-Titel verloren vorbörslich 4,1 Prozent./edh/mis