Aktien New York Ausblick: Erholung nach deutlicher KI-Schwäche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem sehr schwachen Vorwochenschluss dürfte der US-Aktienmarkt am Montag zunächst wieder zulegen. Vor dem Wochenende hatten vor allem KI-Werte geschwächelt, nachdem wieder Sorgen über die teils immer noch sehr hohen Aktienbewertungen in dem Sektor aufgekommen waren. In diesem Umfeld dürften nicht wenige Investoren so kurz vor dem Jahreswechsel weiter Kasse gemacht haben. Standardwerte hatten sich denn auch deutlich besser gehalten und teils ordentlich zugelegt.

Am Montag nun zeichnete sich für den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt beim Broker IG ein Anstieg um fast ein halbes Prozent auf 48.675 Punkte ab. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt hatte am Freitag im frühen Handel noch ein weiteres Rekordhoch erklommen, bevor er unter Druck geraten war.

Der Techwerte-Index NASDAQ 100 dürfte demnach um gut ein halbes Prozent auf 25.336 Zähler zulegen.

Eine Stunde vor dem Auftakt richten sich die Blicke dann auf Stimmungsdaten aus der Industrie im Bundesstaat New York. Dieser Empire State Index ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Wirtschaft.

In den kommenden Tagen könnten dann weitere Konjunkturdaten die Richtung vorgeben. So stehen am Dienstag Arbeitsmarktzahlen der US-Regierung für gleich zwei Monate - den Oktober und den November - auf der Agenda. Deren Vorlage hatte sich wegen des wochenlangen Regierungsstillstands infolge eines Haushaltsstreits verzögert.

Die Arbeitsmarktdaten sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ebenso wichtig, wie Inflationsdaten, die am Donnerstag erwartet werden. Einfluss auf die Geldpolitik werden sie aber erst im neuen Jahr haben, nachdem die Fed den Leitzins am vergangenen Mittwoch wegen Sorgen um den Arbeitsmarkt gesenkt hatte.

Unter den Einzelwerten zeichneten sich für die Anteilsscheine von Adobe nach dem jüngsten Erholungsversuch Verluste ab. Die Papiere, die 2025 bereits rund ein Fünftel ihres Wertes verloren haben, notierten vorbörslich 1,2 Prozent im Minus. Die Analysten von Keybanc hatten die Papiere auf "Underweight" abgestuft, da sie Wettbewerbsrisiken durch KI-Anwendungen sehen.

Im Fokus stehen zudem Aktien von Hotelkonzernen, nachdem sich Goldman Sachs geäußert hatte. Für Hilton (Hilton Worldwide) Worldwide, Las Vegas Sands und Marriott ging es vorbörslich nach Kaufempfehlungen hoch, während Wyndham Hotels & Resorts (Wyndham HotelsResorts) und Caesars Entertainment nachgaben. Diese beidenWerte hatte Goldman von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Die Anteilsscheine von Texas Instruments stuften die Experten von Goldman Sachs in einem Jahresausblick für KI-Werte gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Sell" ab. Der Spezialist für analoge und integrierte Halbleiter dürfte vom erwarteten Branchenaufschwung weniger profitieren als Wettbewerber, so die Analysten. Der Aktienkurs fiel vorbörslich um zweieinhalb

Richtig ungemütlich wird es für die Aktionäre des Herstellers von Haushaltsrobotern iRobot. Das Unternehmen, das in den frühen 2000ern den Markt für autonome Staubsauger mit seinem Roomba-Model revolutionierte, meldete Insolvenz nach Chapter 11 an, womit ein Sanierungsversuch ansteht. In diesem Zuge soll allerdings der chinesische Hauptlieferant die Kontrolle über iRobot übernehmen./mis/nas