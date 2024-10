Aktien New York Ausblick: Etwas höher am Ende einer durchwachsenen Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag moderate Gewinne ab. Der Broker taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp anderthalb Stunden vor dem Handelsstart 0,31 Prozent höher auf 42.506 Punkten. Auch für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 sieht es gut aus: IG erwartet ihn mit plus 0,47 Prozent bei 20.328 Zählern.

Auf Wochensicht steht der Dow damit weiter im Minus, während der Nasdaq 100 seine Verluste aufgeholt hat. Hier hatten am Vortag hohe Kursgewinne der Tesla-Aktien beflügelt. Insgesamt sorgen die nahenden US-Wahlen bei den Aktien-Anlegern für Unsicherheit, die Renditen am Anleihenmarkt hatten im Wochenverlauf zwischenzeitlich teils deutlich zugelegt.

Quartalszahlen gab es zum Wochenausklang vom Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive. In der Tendenz blickt die Unternehmensführung etwas optimistischer auf das erwartete Umsatzwachstum im laufenden Jahr, dies überraschte Analysten aber nicht. Die in diesem Jahr bereits um ein Viertel gestiegenen Aktien gaben im vorbörslichen Handel um 1,3 Prozent nach.

Eine Abstufung auf "Underweight" durch KeyBanc Capital Markets setzte die Papiere des iPhone-Konzerns Apple unter Druck mit vorbörslich minus 0,8 Prozent. Eine umfassendere Erholung der Geschäfte sei unrealistisch, hieß es.

Der Schuhhersteller Skechers (Skechers USA) hatte am Vorabend den Ausblick fürs laufende Jahr erhöht. Anleger honorierten dies mit Aufschlägen von 8 Prozent.

Im Modesektor brachen Capri Holdings (Capri) um 47 Prozent ein, weil eine Richterin den geplanten Verkauf an Tapestry stoppte und auf Wettbewerbsbedenken verwies. Tapestry stiegen um 15 Prozent.

Die Aktien von Western Digital gewannen mehr als 13 Prozent, nach dem der Spezialist für Datenspeicherlösungen Quartalszahlen vorgelegt hatte.