Aktien New York Ausblick: Freundlicher Start bei niedrigerem Handelsvolumen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienbörsen dürften am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende freundlich in den Handel starten. Beim Volumen rechnen Experten allerdings mit unterdurchschnittlichen Werten, da die europäischen Marktteilnehmer erst am Dienstag wieder ins Geschäft einsteigen.

Eine halbe Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,02 Prozent höher bei 39 817 Punkten. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,24 Prozent höher bei 18 299 Punkten.

Potentiell marktbewegende Neuigkeiten zu einzelnen Unternehmen sind Mangelware. Micron Technology legten im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent zu. Bank of America hatte das Kursziel für die Papiere des Chipherstellers auf 144 von 120 US-Dollar angehoben.

Microstrategy verloren 3,8 Prozent. Der Verwaltungsratsvorsitzende des Cloud-Spezialisten hatte in der letzten Woche fast 400 Aktien des Unternehmens verkauft.

US-Anleger können nun erst auf die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten reagieren. Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte die Preisentwicklung in den Vereinigten Staaten auf sich ziehen. Diese war insgesamt in etwa wie erwartet ausgefallen und dürfte der US-Notenbank Fed kein Argument liefern, nicht demnächst mit Zinssenkungen zu beginnen. Dies sollte sich leicht positiv auf die Stimmung am Markt auswirken, hieß es von Teilnehmern. Im Handelsverlauf werden zudem Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht./he