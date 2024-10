Aktien New York Ausblick: Stabil - Quartalszahlen senden uneinheitliche Signale

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf zum Wochenstart werden die US-Aktienmärkte am Dienstag zur Eröffnung ohne klare Tendenz erwartet. Im Anlegerfokus steht die Berichtssaison der US-Unternehmen, die am Dienstag merklich Fahrt aufnahm, aber uneinheitliche Impulse sendete.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 43.095 Punkte. Den NASDAQ 100 erwartet IG nahezu unverändert bei 20.435 Punkten.

Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing könnte schon bald eine milliardenschwere Kapitalerhöhung durchführen. In einer Pflichtmitteilung kündigte Boeing an, eventuell neue Aktien und/oder Schulden im Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar emittieren zu wollen. Zuletzt hatte es bereits Spekulationen über einen solchen Schritt gegeben. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie von 10 Milliarden Dollar. Die Boeing-Aktien stiegen im vorbörslichen US-Handel um 1,1 Prozent.

Wegen der Übernahme eines Medizingeräte-Entwicklers wird der operative Gewinn des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Johnson & Johnson (J&J) (JohnsonJohnson) in diesem Jahr wohl geringer ausfallen als bisher erwartet. Derweil lief es im Tagesgeschäft für J&J zuletzt besser als gedacht, auch dank des Krebsmedikaments Darzalex. Die J&J-Anteilsscheine verloren vorbörslich 1,1 Prozent.

Steigende Kosten und eine höhere Risikovorsorge belasteten die Bank of America auch im dritten Quartal. Allerdings fiel der Gewinnrückgang nicht so stark aus, wie Experten es befürchtet hatten. Die Aktie gewann vorbörslich 1,6 Prozent.

Goldman Sachs (Goldman Sachs) verdiente im dritten Quartal dank glänzender Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung deutlich mehr. Erträge und Gewinn fielen besser als von Experten erwartet aus. Die Aktie, die mit einem Plus von 36 Prozent in diesem Jahr ohnehin zu den stärksten US-Standardwerten gehört, legte vorbörslich um 2,9 Prozent zu.

Der US-Krankenversicherer UnitedHealth kämpft mit unerwarteten Zusatzkosten und geringeren Zahlungen aus staatlichen Programmen. Der Vorstand konkretisierte daher seine Ziele für das Jahr. Der erwartete bereinigte Gewinn je Aktie fällt damit am oberen Ende der Spanne etwas kleiner aus als bisher bekannt. Im vorbörslichen Handel verloren die Papiere von Unitedhealth 3,5 Prozent.

Der US-Konsumgüterkonzern Coty (Coty A) warnte vor einem Abschwung im weltweiten Geschäft mit Kosmetikprodukten und gab einen enttäuschenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal 2024/25. Im vorbörslichen US-Handel sanken die Coty-Aktien um 5,1 Prozent.

Dem Halbleiterkonzern Wolfspeed winkt eine bis zu 750 Millionen US-Dollar schwere Direktfinanzierung des US-Handelsministeriums. Zudem will ein Konsortium von Investmentfonds weitere 750 Millionen Dollar zur Verfügung stellen. Mit den Geldern sollen die langfristigen Wachstumspläne und die heimische Chipproduktion auf Basis von Siliziumkarbid unterstützt werden. Zudem erwartet Wolfspeed eine Steuerrückerstattung von einer Milliarde Dollar aus einer Gutschrift für fortgeschrittene Fertigung. Wolfspeed-Titel schnellten vorbörslich um 30 Prozent nach oben./edh/mis