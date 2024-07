Aktien New York Ausblick: Wieder Verluste vor Feiertag und Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach dem moderat freundlichen Wochenauftakt am Dienstag wieder zurückfallen. Angesichts feiertagsbedingt anstehender Handelseinschränkungen sowie vor wichtigen Arbeitsmarktdaten am Freitag lassen die schon hohen Kurse weiter eine klare Richtung vermissen. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 39 051 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 wird 0,5 Prozent im Minus bei 19 717 Punkten erwartet. Im frühen Handel stehen lediglich Daten zu offenen Stellen, Kündigungen und Entlassungen im Mai auf der Agenda. Sie haben bei weitem nicht den Einfluss auf die US- Geldpolitik wie der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

Die Aktien von Paramount Global zogen dank neu entfachter Übernahmefantasie vorbörslich um 3,7 Prozent an. Der "New York Times" zufolge erwägt Milliardär Barry Diller, die Kontrolle über den Medienkonzern zu erlangen. Zuletzt waren Gespräche zwischen der Muttergesellschaft der Fernsehsender CBS, MTV und Nickelodeon und dem Branchenkollegen Skydance Media gescheitert. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge haben sich Paramount, Dillers Medienunternehmen IAC und National Amusements bisher nicht zu dem Bericht geäußert.

Bei Tesla zeichnet sich hingegen ein Kursrückgang von 1,6 Prozent ab. Der Elektroautobauer berichtete für den Juni einen Absatzeinbruch in seiner Shanghaier Fabrik um fast ein Viertel - es war der vierte Monat im laufenden Jahr mit einem Rückgang. Das Unternehmen hat in China mit einem harten Preiswettbewerb zu kämpfen. Zu Wochenbeginn waren die Aktien dank eines positiven Analystenkommentars noch um 6 Prozent gestiegen.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Branchenkollege Polestar (Polestar Automotive A) büßten nach ihrem Kurssprung vom Vortag vorbörslich gut 6 Prozent ein. Das Unternehmen berichtete einen Quartalsverlust, der sich im Vergleich zum Vorjahr ausgeweitet hat, und will mit weiteren Kostensenkungen gegensteuern./gl/jha/