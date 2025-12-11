|
11.12.2025 15:52:38
Aktien New York: Dow in Richtung Rekordhoch - Oracle belastet Chip-Aktien
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf dem Weg zum Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Börsen sind am Donnerstag unterschiedlich in den Handel gegangen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent nach unten auf 25.550 Punkte.
Der Dow setzte dagegen die am Vortag von der US-Notenbank Fed ausgelöste Aufwärtsbewegung fort. Mit einem Gewinn von 0,7 Prozent auf 48.389 Zähler fehlte dem Index nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch. Das bisherige datiert vom 12. November bei 48.431 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gab am Donnerstag hingegen um 0,4 Prozent auf 6.863 Zähler nach./bek/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.