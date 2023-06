Aktien New York: Dow moderat im Plus - Tech-Werte weiter dominant

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte kommen die Kurse unter den Standardwerten an der Wall Street nicht richtig in Schwung. Nach der Beilegung des Schuldenstreits liegt der Fokus vor weiter auf den Zinsperspektiven, da die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten bereits ihre Schatten voraus werfen. Unerwartet schwache Handelszahlen aus China gehörten zu den bremsenden Einflüssen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag im frühen Handel mit 33 603,98 Punkten knapp mit 0,09 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 stieg etwas deutlicher um 0,25 Prozent auf 4294,56 Zähler, was ihn wieder an die Schwelle dazu bringt, per geläufiger Definition wieder in einen "Bullenmarkt" einzutreten.

Bei Tech-Werten sorgten die steigenden Netflix- und Tesla-Aktien dafür, dass der Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) um 0,31 Prozent auf 14 603,76 Punkte stieg. Mit einem herausragenden Jahresplus von bislang einem Drittel hebt er sich damit weiter positiv ab./tih/men