Aktien New York: Erholung setzt sich mit Fokus auf Berichtssaison fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Erholung an den US-Börsen ist am Dienstag im frühen Handel weitergegangen. Der Fokus der Anleger verlagert sich zunehmend weg von den Zinserwartungen und den Sorgen rund um die Krise in Nahost hin zur Berichtssaison, weil in dieser Woche einige große US-Konzerne ihre Zahlen vorlegen. Insgesamt werden Ergebnisse von Unternehmen im Blick stehen, die zusammen 40 Prozent des gesamten S&P 500 repräsentieren.

Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,39 Prozent auf 38389,04 Punkte zu. Ein freundlicher Handelsverlauf würde dem Wall-Street-Index den vierten Erholungstag in Folge bescheren. Die übrigen New Yorker Indizes steuern erst auf den zweiten Gewinntag zu, weshalb für sie etwas mehr Erholungspotenzial gesehen wurde. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,67 Prozent auf 5044,25 Zähler, während der technologielastige NASDAQ 100 0,88 Prozent auf 17 362,15 Punkte gewann./tih/he