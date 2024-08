Aktien New York: Erholung von Talfahrt geht weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen geht zur Wochenmitte die vortags begonnene Erholung von einer dreitägigen Talfahrt weiter. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch in der ersten Handelsstunde um 0,96 Prozent auf 39.371,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,37 Prozent auf 5.311,94 Punkte hoch, während der technologielastige NASDAQ 100 um 1,58 Prozent auf 18.363,85 Zähler anzog.

"Ich würde die Bedeutung dessen, was die Bank of Japan über Nacht gesagt hat, nicht unterschätzen", kommentierte Raj Shant, Managing Director von Jennison Associates, auf Bloomberg TV die Beteuerung der japanischen Währungshüter, dass es vorerst keine weiteren Zinsschritte geben werde. Die Notenbank werde "ihren Leitzins nicht erhöhen, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind", sagte der stellvertretende Notenbankchef Shinichi Uchida bei einem Treffen mit Unternehmern.

Vergangene Woche hatte die Bank of Japan ihre Leitzinsen überraschend erneut erhöht, auch um den Verfall der Landeswährung Yen zu stoppen. Der Zinsschritt und der darauf folgende starke Kursanstieg des Yen hatten zur Folge, dass spekulative Geschäfte an den Devisen- und Aktienmärkten aufgelöst wurden. Dies gilt neben der Sorge über eine mögliche Rezession in den USA als einer der wesentlichen Gründe für den jüngsten Kursabsturz an den Aktienmärkten./gl/he