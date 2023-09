Aktien New York: Erneuter Stabilisierungsversuch nach Rückschlag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen versuchen sich zur Wochenmitte nach dem Rückschlag am Vortag abermals zu stabilisieren. Nach wie vor hemmen aber die restriktive amerikanische Geldpolitik und eine drohende Haushaltssperre in den USA die Kaufbereitschaft der Anleger.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte im frühen Handel mit plus 0,05 Prozent auf 33 634,28 Punkten. Etwas höher mit 0,29 Prozent auf 4286,00 Punkten stand der marktbreite S&P 500. Der am Dienstag im Vergleich zu den Standardwerten noch schwächere technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte am Mittwoch um 0,49 Prozent auf 14 617,17 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen fiel mit 4,50 Prozent etwas unter ihr am Vortag erreichtes 16-Jahreshoch zurück.

Im Haushaltsstreit schlug der Senat wenige Tage vor einer drohenden Stilllegung der Regierungsgeschäfte nun zumindest einen Kompromiss vor, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November garantieren und somit den bereits an diesem Wochenende drohenden "Shutdown" abwenden würde./ajx/he