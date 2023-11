Aktien New York: Gewinne zum Start in die Erntedank-Woche - KI-Werte im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Auftakt in die neue, wegen des Erntedankfestes etwas verkürzte Handelswoche an ihren jüngst guten Lauf angeknüpft. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann am Montag in der ersten Handelsstunde 0,26 Prozent auf 35 037,52 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 erreichte den höchsten Stand seit Januar 2022, zuletzt stand er 0,58 Prozent höher auf 15 929,53 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 4527,21 Punkte hoch.

Konjunkturdaten fielen etwas schwächer als erwartet aus und stützten damit die Kurse. Denn dadurch bekommt die Hoffnung, dass das Zinshoch in den USA erreicht sein könnte, neue Nahrung. Mittlerweile spekulieren Anleger auch schon darüber, inwieweit die US-Notenbank Fed die Zinsen im kommenden Jahr wohl senken könnte. Nach den starken Zinserhöhungen der vergangenen Monate scheint die Inflation in den USA im Griff zu sein.

Im Blick stehen am Montag und auch im Verlauf der Woche Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Hintergrund ist ein Führungschaos beim ChatGPT-Entwickler OpenAI, von dem der Softwareriese Microsoft profitiert. So arbeiten der herausgedrängte OpenAI-Chef Sam Altman und andere Mitarbeiter künftig für den Konzern. Zudem legt am Dienstag der für seine KI-Chips bekannte Konzern NVIDIA Quartalszahlen vor./ajx/jha/