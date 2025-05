Aktien New York: Indizes nach Richtungssuche in positivem Terrain

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anfangs richtungslosen US-Börsen haben sich am Donnerstag in positives Terrain vorgeschoben. Die Sorgen der Anleger wegen des steigenden Staatsdefizits der Vereinigten Staaten, die zur Wochenmitte einen Kursrutsch ausgelöst hatten, halten allerdings an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial pendelte längere Zeit um seinen Schlusskurs vom Vortag, schaffte zuletzt aber ein Plus von 0,41 Prozent auf 42.033,27 Punkte. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der um 0,40 Prozent auf 5.867,74 Punkte zulegte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,70 Prozent auf 21.228,46 Punkte hoch.

An diesem Donnerstag passierte das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz mit knapper Mehrheit das Repräsentantenhaus. Geplant ist unter anderem, Steuererleichterungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft zu verlängern. Gegenfinanziert werden soll das etwa durch Einschnitte bei Sozialleistungen - was bei den Demokraten auf scharfen Widerstand stößt. Als nächstes steht die Abstimmung im ebenfalls von Trumps Republikanern dominierten Senat an. Sollte dieser das Gesetz verabschieden, muss es noch vom Präsidenten unterzeichnet werden.

"Der Markt ist besorgt über die Tragfähigkeit der US-Staatsschulden", sagte Strategin Beata Manthey von der Bank Citigroup. Das sei nicht sehr hilfreich, wenn man bedenke, wie stark die jüngste Erholung an den Aktienmärkten gewesen sei.

Wie angespannt die Lage am Kapitalmarkt ist, zeigt der jüngste Anstieg der Staatsanleihe-Renditen. Höhere Zinsen lassen generell Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv erscheinen.

An den US-Börsen standen unter anderem die Aktien von Krankenversicherern wie Humana und UnitedHealth im Fokus - mit Kursverlusten von 5,2 beziehungsweise 0,9 Prozent. Die für die Verwaltung der Gesundheitsprogramme Medicare und Medicaid zuständige Regierungsorganisation CMS hatte eine "erhebliche Ausweitung" ihrer Prüfungen angekündigt.

Für die Papiere des Photovoltaikkonzerns First Solar ging es um weitere 4,3 Prozent nach unten. Trumps Steuergesetz dürfte das Ende für etliche Subventionen im Bereich Alternative Energien bedeuten.

Beim Halbleiterhersteller Analog Devices sorgte ein enttäuschender Quartalsausblick für Kursverluste von 4,4 Prozent.

Die Aktien von Manchester United sanken um 7,2 Prozent. Der in New York gelistete britische Fußballverein hatte das Finale in der Europa League gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur verloren.

Dagegen schnellten Snowflake-Titel um 11,6 Prozent hoch. Der Cloud-Spezialist überraschte mit seiner Prognose für den Produktumsatz im laufenden Quartal positiv und hob das diesbezügliche Jahresziel an.

Die Anleger von Urban Outfitters konnten sich sogar über einen Kurssprung von knapp 23 Prozent und ein Rekordhoch freuen. Der Bekleidungshändler hatte mit seinem Nettoumsatz im ersten Quartal positiv überrascht.

Die Anteilscheine von Nike legten an der Dow-Spitze um 2,1 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller will seine Produkte wieder auf der Online-Plattform von Amazon verkaufen. Diese hatte der Konzern 2019 verlassen. Amazon gewannen 1,7 Prozent.

Die Aktien der Kryptowährungs-Handelsplattform Coinbase zogen um 4 Prozent an. Sie profitierten von der anhaltenden Rekordjagd des Bitcoin./gl/he