Aktien New York: Kurse kommen weiterhin nicht in Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind auch am Dienstag erst einmal nicht in Schwung gekommen. Neue Konjunkturdaten gaben den Aktienkursen keine Impulse.

In der ersten Handelsstunde kam der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 38 579,42 Punkte kaum vom Fleck. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 5268,56 Punkte nach unten. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,30 Prozent auf 18 545,70 Zähler./gl/ngu