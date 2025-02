Aktien New York: Leichte Abgaben - Zollpolitik und Inflation im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den zur Wochenmitte erwarteten monatlichen Inflationsdaten haben die US-Börsen am Dienstag einen Teil ihrer Erholungsgewinne vom Vortag wieder abgeben. Anleger warten auch auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress. Vorsicht herrscht zudem wieder, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag die angekündigten Einfuhrzölle auf Aluminium und Stahl aus allen Ländern auf den Weg gebracht hat.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 44.380,88 Punkte. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor ebenfalls 0,20 Prozent auf 6.054,48 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte NASDAQ 100 büßte 0,22 Prozent auf 21.708,09 Punkte ein./edh/he