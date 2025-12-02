Aktien New York Schluss: Auf Erholungskurs nach schwachem Monatsauftakt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben die Anleger am Dienstag im New Yorker Aktienhandel wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex NASDAQ 100, unter anderem gestützt auf die NVIDIA-Aktien, um 0,84 Prozent auf 25.555,85 Punkte stieg. Nach seiner Vortagspause kehrte er also auf den Erholungspfad zurück. Über 25.600 Zählern hatte er zwischenzeitlich sogar ein Hoch seit fast drei Wochen erreicht.

Etwas gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der marktbreite S&P 500 um 0,25 Prozent auf 6.829,37 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.474,46 Punkten auf ein Plus von 0,39 Prozent. Rückenwind lieferte dabei auch ein Boeing-Kurssprung.

Am Montag war an der Wall Street der Start in den Dezember zunächst noch misslungen. Ein Zeichen für eine noch vorhandene Risikobereitschaft der Anleger war nun aber eine kräftige Erholung von Kryptowährungen, deren Kurse zu Wochenbeginn noch einmal abgerutscht waren.

Viel hängt nun an der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Die Zuversicht der Anleger für eine erneute Zinssenkung bleibt hoch./tih/mis