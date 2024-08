Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Nvidia rutschen ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag die Enttäuschung über NVIDIA insgesamt recht gut verkraftet. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte im Verlauf bei rund 41.578 Punkten auf ein Rekordhoch und beendete den Handel mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 41.335,05 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert bei 5.591,96 Punkten. Der NASDAQ 100 konnte seine über weite Strecken deutlichen Zuwächse nicht halten und ging mit minus 0,13 Prozent auf 19.325,45 Punkten aus dem Handel. Die Nvidia-Aktien, die 6,4 Prozent auf 117,59 Dollar verloren, belasteten letztlich den Technologie-Auswahlindex.

Am Beispiel Nvidia könne man sehen, dass hoch bewertete Tech-Aktien anfällig für Korrekturen blieben, schrieben die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital in ihrer aktuellen Ausgabe. Die Aussicht auf billiges Geld treibe die Börsen aber an, hieß es weiter. US-Notenbank-Chef Jerome Powell habe auf dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch zementiert./ajx/he