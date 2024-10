Aktien New York Schluss: Dow stagniert - Zinsoptimismus schwindet etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat der Leitindex Dow Jones Industrial nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn kaum verändert geschlossen. Auch die anderen wichtigen Indizes bewegten sich am Dienstag letztlich wenig. Weiterhin auf die Stimmung drückten die Unsicherheit über den Ausgang der Wahlen in zwei Wochen und der abnehmende Zinsoptimismus der Anleger.

Der Dow gab um 0,02 Prozent auf 42.924,89 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 notierte 0,05 Prozent im Minus bei 5.851,20 Punkten. Beide Börsenbarometer hatten in der Vorwoche Rekordhochs erreicht. Beim Auswahlindex für Technologiewerte NASDAQ 100 stand ein Plus von 0,11 Prozent auf 20.383,65 Punkte zu Buche./la/he