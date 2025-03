Aktien New York Schluss: Gewinne ausgebaut dank Fed - aber unter Tageshochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch nach geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas mehr Gas gegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne etwas aus und schloss 0,92 Prozent höher mit 41.964,63 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 1,08 Prozent auf 5.675,29 Punkte bergauf. Der am Dienstag besonders schwache Tech-Index NASDAQ 100 gewann 1,30 Prozent auf 19.736,66 Punkte - er ist besonders sensibel für Zinsänderungen. Alle drei Indizes berappelten sich damit etwas von ihrem Rücksetzer vom Dienstag, blieben aber klar unter ihren nach den Fed-Äußerungen erreichten Tageshochs./gl/mis