Aktien New York Schluss: Im Plus - Anleger reagieren besonnen auf Nahost-Krise

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Eskalation des Nahost-Konflikts hat den US-Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht mehr belastet. Anleger gingen besonnen mit der Krise um, Panik bleibe aus, sagten Händler mit Blick auf den am Vortag erfolgten iranischen Raketenangriff auf Israel und die von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu angekündigte Vergeltung. Der Fokus richtet sich nun allmählich auf den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für September und damit auf die Geldpolitik der US-Notenbank.

Nach seinen kräftigen Vortagesverlusten gewann der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 am Mittwoch 0,15 Prozent auf 19.802,59 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent auf 42.196,52 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 schloss mit plus 0,01 Prozent auf 5.709,54 Zähler./ajx/he