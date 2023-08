Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne - Inflation recht moderat

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten am Donnerstag stabilisiert. Positiv aufgenommene Inflationsdaten hatten die Kurse sogar zunächst deutlich angetrieben, bevor der Schwung wieder merklich abebbte. Am Ende verzeichneten die wichtigsten Indizes jeweils moderate Gewinne. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,15 Prozent im Plus bei 35 176,15 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 4468,83 Zähler zu. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,18 Prozent auf 15 128,84 Punkte nach oben./la/he