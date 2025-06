Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne nach Erzeugerpreisdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach schwächerem Start haben es die US-Börsen am Donnerstag ein Stück weit ins Plus geschafft. Wie es hieß, gaben weitere Anzeichen einer abgekühlten US-Inflation den Anstoß dazu. Börsianer zeigten sich wieder etwas mehr überzeugt davon, dass die US-Notenbank Spielraum für zukünftig mögliche Zinssenkungen bekommt, sollte die Wirtschaft straucheln.

Trotz eines Kursrutsches bei den Boeing-Aktien legte der Dow Jones Industrial um 0,24 Prozent auf 42.967,62 Punkte zu. Auf die größten Kursgewinne kam letztlich der marktbreite S&P 500, der 0,38 Prozent auf 6.045,26 Zähler gewann. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,24 Prozent auf 21.913,32 Zähler nach oben.

Im Marktfokus standen die Daten zu den Erzeugerpreisen, die ähnliche Signale sendeten wie am Vortag die Verbraucherpreise. Im Vergleich zum Vormonat lag der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Mai mit 0,1 Prozent etwas unter der Erwartung von Ökonomen. Hinsichtlich des Zollthemas blieb es dabei, dass die Anleger dem jüngsten Fortschritt im amerikanisch-chinesischen Zollstreit nicht so recht über den Weg trauen./tih/men