Aktien New York Schluss: Leichte Verluste - Warten auf Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Kursrally am Vortag haben die US-Börsen am Mittwoch wieder leicht nachgegeben. Die Anleger warteten mit Spannung auf die nach Handelsschluss avisierten Quartalszahlen von NVIDIA. Ein positiver Bericht des Halbleiterkonzerns könne die Risikobereitschaft der Anleger weiter stützen und die Aufwärtsdynamik der Börsen aufrechterhalten, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 42.098,70 Punkte. Nach dem deutlichen Kursanstieg am Dienstag bewegt sich der Leitindex inzwischen wieder in etwa auf dem Niveau der wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,56 Prozent auf 5.888,55 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 fiel um 0,45 Prozent auf 21.318,17 Punkte./la/he