Aktien New York Schluss: Verluste abgeschüttelt - Wirtschaftsdaten im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag nach mauem Start im Plus geschlossen. Konjunkturdaten hielten letztlich die Hoffnung der Marktteilnehmer auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed aufrecht. Am Anleihemarkt spiegelte sich dies in sinkenden Renditen wider. Am Aktienmarkt stiegen die Kurse.

Dies galt auch für den an den letzten zwei Tagen etwas glanzlosen Leitindex Dow Jones Industrial, der am Donnerstag um 0,65 Prozent auf 42.322,75 Punkte zulegte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 5.916,93 Punkte hoch.

Der technologielastige NASDAQ 100 legte auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar und nach einem am Donnerstag wechselhaften Verlauf um 0,08 Prozent auf 21.335,82 Zähler zu. Der Zollschock von Anfang April ist am Aktienmarkt längst überwunden. Dazu beigetragen hatte vor allem eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China.

Wirtschaftsdaten gab es am Donnerstag einige zu verarbeiten: So waren die Einzelhandelsumsätze entgegen einer erwarteten Stagnation leicht gestiegen. Die Industrieproduktion blieb unverändert, während Volkswirte mit einem Mini-Plus gerechnet hatten. Zudem verlangsamte sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene etwas deutlicher als erwartet./ajx/he