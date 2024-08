Aktien New York Schluss: Verluste vor Nvidia-Bericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalszahlen von NVIDIA sind die Kurse am US-Aktienmarkt am Mittwoch nach unten gegangen. Die Titel des Tech-Konzerns selbst verloren 2,1 Prozent auf 125,61 Dollar. Nachbörslich öffnet der Chiphersteller die Bücher.

Der technologielastige Nasdaq-100 (NASDAQ 100) verlor zur Wochenmitte 1,18 Prozent auf 19.350,78 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,60 Prozent auf 5.592,18 Zähler. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,39 Prozent auf 41.091,42 Punkte nach unten. Am Montag hatte der New Yorker Leitindex ein Rekordhoch bei 41.420 Punkten erreicht.

Nvidia steht wie kein anderes Unternehmen an der Börse für den Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Allein wegen des enorm gestiegenen Börsenwertes ist Nvidia imstande, weltweit die Börsen auch außerhalb des Technologiesektors zu bewegen. Nach Apple ist Nvidia inzwischen mit Blick auf die Börsenbewertung das wertvollste Unternehmen in den USA knapp vor Microsoft./ajx/he