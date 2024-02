Aktien New York Schluss: Vorsicht vor Nvidia-Zahlen belastet Nasdaq-Börse

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten NVIDIA hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige NASDAQ 100, der um 0,79 Prozent auf 17 546,10 Punkte fiel. Hier sind Halbleitertitel wie NVIDIA, Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbußen auf dem Index.

Besser als die Nasdaq-Indizes hielten sich am Dienstag die eher von klassischen Industrie-, Konsum- und Finanztiteln dominierten Börsenbarometer Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und S&P 500. Ersterer verlor am Ende 0,17 Prozent auf 38 563,80 Punkte und zweiterer 0,60 Prozent auf 4975,51 Zähler./bek/he