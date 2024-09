Aktien New York Schluss: Wenig Bewegung nach Rekordjagd

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben es nach der jüngsten Rekordjagd am Freitag ruhiger angehen lassen. Damit ebbte die Vortags-Euphorie nach der großen Zinssenkung der US-Notenbank Fed spürbar ab. Zudem lasteten die gekappten Jahresziele des amerikanischen Logistikkonzerns FedEx auf der Stimmung.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es knapp ins Plus und schloss 0,09 Prozent fester mit 42.063,36 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es indes um 0,19 Prozent auf 5.702,55 Punkte nach unten. Beide Indizes hatten jüngst wiederholt neue Bestmarken aufgestellt - der Dow sogar 4 Tage in Folge.

Der technologielastige NASDAQ 100 verlor am Freitag letztlich 0,24 Prozent auf 19.791,48 Punkte. Er hinkt seinem Rekord aus dem Juli noch etwas hinterher. Für die Woche verbuchten Dow und Nasdaq 100 Kursgewinne von 1,6 beziehungsweise 1,4 Prozent./gl/zb