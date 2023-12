Aktien New York Schluss: Zinsaussichten treiben Dow erstmals über 37000 Punkte

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Perspektive deutlich sinkender Leitzinsen hat den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch auf ein Rekordhoch getrieben. Der bekannteste Wall-Street-Index übersprang zudem erstmals die Hürde von 37 000 Punkten und ging letztlich mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 37 090,24 Zähler aus dem Tag. Seit seiner Rally nach dem Zwischentief Ende Oktober hat der Dow nun etwas mehr als 14 Prozent hinzugewonnen. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von knapp 12 Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 1,37 Prozent auf 4707,09 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 1,27 Prozent auf 16 562,37 Zähler. Auch diese beiden Indizes sind im Zuge der laufenden Börsenrally stark gestiegen und stehen inzwischen knapp unter ihren Höchstständen.

Wie erwartet ließ die US-Notenbank Fed die Leitzinsen unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Für 2024 rechnen die Währungshüter in Washington allerdings mit mehr und auch deutlicheren Zinssenkungen als bisher. Sie gehen inzwischen im Mittel von einem Leitzins von 4,6 Prozent aus. Im September waren sie noch von im Schnitt 5,1 Prozent ausgegangen. Das deutet nun auf etwa drei Zinssenkungen im Jahr 2024 in einem Gesamtvolumen von 0,75 Prozentpunkte hin.

"Die Fed gilt als eine recht konservative Institution, die die Auswirkungen dessen, was sie sagt, stark abwägt", konstatierte Chefökonom James Knightley von der ING und nannte die Fed-Signale eine "überraschende Änderung der Aussichten"./ck/men