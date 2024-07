Aktien New York: Tech-Werte sacken ab - Alphabet und vor allem Tesla unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Mittwoch ihre kleinen Vortagesverluste deutlich ausgeweitet. Bei den Technologiekonzernen standen mit der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und vor allem mit dem Elektroautobauer Tesla zwei der "Glorreichen Sieben" nach Geschäftszahlen unter Druck.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sackte dementsprechend um 2,15 Prozent auf 19.329,63 Punkte ab und fiel damit wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,43 Prozent auf 5.476,56 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,93 Prozent auf 39.983,37 Punkte./la/he