Aktien New York: Wenig Bewegung - Dow mit Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag in moderatem Ausmaß um ihr Vortagsniveau geschwankt. Ein überraschend starker Anstieg der Inflation beschäftigte die Anleger, die sich zunächst kein klares Bild davon machen konnten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg zum Auftakt kurz über 37 800 Punkte auf ein Rekordhoch, rutschte dann aber moderat ins Minus ab. Zuletzt verlor er 0,19 Prozent auf 37 623,66 Zähler.

Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,15 Prozent auf 4776,18 Zähler nach. Der technologielastige NASDAQ 100 dagegen konnte sich mit 16 792,50 Punkten auf Vortagsniveau behaupten. Dabei halfen erneute Kursgewinne bei großen Tech-Giganten wie Netflix, Amazon, Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)).

Der Preisauftrieb in den USA hatte sich im Dezember unerwartet deutlich beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit 3,2 Prozent gerechnet. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, von der sich Anleger bald erste Zinssenkungen versprechen. Die aktuellen Daten könnten diese Hoffnungen weiter dämpfen./tih/he