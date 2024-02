Aktien New York: Wenig Bewegung nach Rekordrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich nach dem am Freitag fortgesetzten Rekordlauf recht stabil gezeigt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag kaum.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte im frühen Handel um 0,23 Prozent auf 39 221,62 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 50 (S&P 500) ging es um 0,03 Prozent auf 5090,34 Zähler bergauf. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,04 Prozent auf 17 931,01 Punkte.

An den Aktienmärkten wird weltweit auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen. Vor allem die Preisdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft werden von Anlegern genau unter die Lupe genommen, da sie starken Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Denn: Die Hoffnungen auf erste Zinssenkungen in diesem Jahr haben sich angesichts einer rückläufigen, aber weiter hohen Teuerung bei zugleich robusten US-Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten bereits in den Zeitraum Mai/Juni nach hinten verschoben./la/he