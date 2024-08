Aktien New York: Wenig Bewegung - Warten auf Notenbankertreffen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind nach dem festeren Wochenauftakt uneinheitlich in den Handel am Dienstag gestartet. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole halten sich die Anleger zurück und erhoffen sich Hinweise auf die künftige US- Geldpolitik . Bei der Tagung steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt. Dieser hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert.

Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,14 Prozent auf 40.838,45 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,11 Prozent auf 5.614,55 Zähler zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,18 Prozent auf 19.801,92 Punkte aufwärts./edh/he