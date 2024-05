Aktien New York: Wenig verändert - Zurückhaltung vor Zahlen von Nvidia

NEW YORK (dpa-AFX) - An den jüngst wieder rekordhungrigen US-Börsen haben die Anleger am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum. Die Investoren warteten gespannt auf den Quartalsbericht, den das KI-Vorzeigeunternehmen NVIDIA am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegen will.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,12 Prozent auf 39 856,43 Punkte zu, nachdem er zu Wochenbeginn einen Höchststand erreicht hatte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es geringfügig auf 5307,85 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,23 Prozent auf 18 631,64 Zähler nach./la/he