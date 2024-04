Aktien Osteuropa Schluss: Abermals ohne klare Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind auch am Mittwoch ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Während es in Prag und Warschau nach unten ging, wurden in Budapest und Moskau Zuwächse verbucht.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) sank um 0,33 Prozent auf 1520,43 Zähler. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) verloren knapp ein Prozent. Um ein Prozent nach unten ging es für die Papiere des Energiekonzerns CEZ (CEZ AS).

Der polnische Wig-20 (WIG 20) sank um 0,04 Prozent auf 2433,78 Punkte. Der breiter gefasste WIG verlor ebenso 0,04 Prozent auf 82 863,21 Zähler. Dino Polska sackten um 4,7 Prozent ab.

Der ungarische BUX verzeichnete ein Plus von 1,56 Prozent auf 66 839,15 Punkte. Die Anteilscheine der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) gewannen 2,2 Prozent, die des Ölkonzerns MOL 1,7 Prozent. Die Pharma-Aktien von Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) kletterten um 1,3 Prozent hinauf.

Die russische Börse legte ebenfalls zu. In Moskau gewann der RTS 0,82 Prozent auf 1157,39 Zähler./sto/ste/APA/ajx/he