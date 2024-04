Aktien Osteuropa Schluss: Börsen mit Kursgewinnen - Warschau prescht vor

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Montag den Handel mit positiven Vorzeichen beendet. Starke Kursgewinne gab es vor allem am polnischen Aktienmarkt, während die Börse in Moskau nur auf ein knappes Plus kam. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf wurden Kursaufschläge verbucht.

Der Wig-20 schloss in Warschau mit 1,80 Prozent im Plus bei 2508,34 Punkten. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,51 Prozent auf 84 463,90 Zähler. Die Kursgewinne gingen quer durch die Branchen. Unter den umsatzstärksten Werten verbuchten Allegro (Allegroeu Registered), Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki), PKO (PKO Bank Polski) und PKN ORLEN Anstiege zwischen 1,2 und 2,7 Prozent.

In Budapest ging der BUX moderat mit 0,12 Prozent aus dem Handel bei 65 125,52 Punkten. Gegen den allgemein positiven Trend kamen die Titel des Pharmaunternehmens Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) mit 2,3 Prozent unter Druck. Die schwer gewichteten Papiere von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und des Ölkonzerns MOL gewannen jeweils 0,7 Prozent.

Der tschechische PX legte um 0,42 Prozent auf 1557,17 Punkte zu. Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) schlossen ungeachtet einer Abstufung auf "Hold" durch die Analysten von Erste Group mit plus 0,2 Prozent. Unter den Schwergewichten gaben die CEZ (CEZ AS)-Titel (CEZ AS) um 0,8 Prozent nach, während jene von Erste Group (Erste Group Bank) ein Plus von 1,9 Prozent einfuhren.

Wenig Bewegung wurde in Moskau verzeichnet. Der RTS-Index (RTS) legte um 0,04 Prozent auf 1174,17 Zähler zu./ste/spa/APA/tih/he