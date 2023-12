Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen überwiegend tiefer

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag mit negativen Notierungen geschlossen. Am letzten Handelstag dieses Jahres konnte sich nur der Prager Aktienmarkt im Plus halten, während die übrigen Handelsplätze nachgaben.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) legte um 0,29 Prozent auf 1414,02 Punkte zu. Auf Jahressicht verbuchte der Prager Leitindex ein Plus von fast 18 Prozent. Am Freitag konnten die Energietitel von CEZ (CEZ AS) um 1,2 Prozent anziehen, auch die Aktien von Getränkehersteller Kofola kletterten um 1,1 Prozent, während es bei Colt um 0,8 Prozent nach unten ging.

Die Warschauer Börse ging mit Abschlägen aus dem letzten Handelstag dieses Börsenjahres. Der Wig-20 (WIG 20) verlor 0,57 Prozent auf 2342,99 Punkte. Im Jahresvergleich legte der polnische Leitindex aber etwas mehr als 30 Prozent zu. Der breiter gefasste WIGschloss am Freitag um 0,60 Prozent tiefer bei 78 459,91 Einheiten. Schwächste Werte unter den Bluechips waren mBank mit minus 2 Prozent, auch KGHM (KGHM Polska Miedz) Polska verloren 1,6 Prozent.

Der ungarische Leitindex BUX büßte 0,20 Prozent auf 60 620,01 Zähler ein, im Jahresvergleich gewann er mehr als 38 Prozent. Umsatzstärkste Titel waren am letzten Handelstag jene von OTP (Orságos Takar És Ker BK ON), die um 0,6 Prozent nachgaben. Richter Gedeon fielen ebenfalls um 0,2 Prozent, während MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 1 Prozent zulegen konnten.

Abschläge verbuchte auch die Moskauer Börse. Der RTS-Index (RTS) stand zum Sitzungsende auf 1083,48 Einheiten, das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent. Auf Jahressicht gewann der Index 11,6 Prozent./kat/mik/APA/edh/stk