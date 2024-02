Aktien Osteuropa Schluss: Börsengewinne nur in Warschau und Prag

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Aktienmärkte in Budapest und Moskau gaben nach. Jene in Warschau und Prag legten zu und schlossen sich damit der Tendenz im internationalen Börsenumfeld an. Am Markt sehr gut aufgenommene Zahlen des US-Chipherstellers NVIDIA sorgten allgemein für Rückenwind.

Der Wig-20 (WIG 20) in Warschau kletterte um 1,49 Prozent auf 2447,32 Punkte hoch. Für den WIGging es um 1,29 Prozent auf 82 464,52 Stellen nach oben. Die Kursgewinne erfolgten auf breiter Front. Nur ein Wert im WIG-20 schloss mit Verlusten: PKN ORLEN gaben um 2,2 Prozent nach.

In Prag gewann der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,67 Prozent auf 1497,10 Einheiten. Komercni Banka (Komercni Banka AS) stiegen um 0,3 Prozent und Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) um 0,6 Prozent.

Der BUX in Budapest sank um 0,24 Prozent auf 66 185,37 Punkte. Umsatzstärkste Titel waren OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank, die um 0,4 Prozent zulegten. Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) verloren 0,5 Prozent, MOL gaben um 1,0 Prozent und MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) um 1,4 Prozent nach.

An der russischen Börse ging es weiter abwärts. Der Moskauer RTS-Index (RTS) büßte 0,34 Prozent auf 1064,44 Zähler ein./kat/mik/APA/ck/he