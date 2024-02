Aktien Osteuropa Schluss: Höher - Finanzwerte gefragt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Börsen haben den Handel am Mittwoch mit höheren Notierungen beendet. Nachgefragt waren Papiere aus dem Finanz- und Ölsektor.

In Warschau gewann der Wig-20 (WIG 20) 2,07 Prozent auf 2347,65 Zähler. Der marktbreite WIG legte um 1,77 Prozent auf 79 421,21 Zähler zu. Deutlichere Zuwächse verzeichneten Finanzwerte. So gewannen die schwer gewichteten Anteile von Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) 3,16 Prozent. PKO Bank Polski legten um 2,81 Prozent zu. Santander Bank Polska kletterten um 4,04 Prozent nach oben. Die Wertpapiere des Versicherers PZU (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) legten um 2,57 Prozent zu.

In Prag gewann der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,56 Prozent auf 1479,23 Zähler. Die Papiere des Energiekonzerns CEZ (CEZ AS) schlossen 0,86 Prozent fester. Für die Titel der Komercni Banka (Komercni Banka AS) ging es um 1,60 Prozent hoch.

Der BUX in Budapest kam um 0,38 Prozent auf 64 999,45 Punkte voran. Die Anteile des Ölkonzerns MOL stiegen um 1,25 Prozent. OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) gewannen 0,41 Prozent.

In Moskau schloss der RTS-Index (RTS) mit minus 0,05 Prozent auf 1122,52 Punkte./sto/ste/APA/ajx/he