Aktien Osteuropa Schluss: Ohne klare Richtung ins zweite Quartal

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben nach dem verlängerten Osterwochenende am Dienstag ohne klare Richtung geschlossen. An den westlichen Leitbörsen ging es nach unten.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,68 Prozent auf 1525,39 Punkte. Die beiden Bankwerte Erste Group (Erste Group Bank) und Komercni Banka (Komercni Banka AS) legten um jeweils gut ein Prozent zu. Größere Abgaben gab es bei CEZ (CEZ AS), die Aktien des Stromerzeugers verloren bei höherem Volumen 0,4 Prozent.

Moderate Gewinne gab es in Budapest, wo der ungarische BUX um 0,65 Prozent auf 65 811,24 Zähler zulegte. Unter den Bux-Schwergewichten stiegen die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) um gut ein Prozent.

An der Börse in Warschau gab es unter dem Strich nur wenig Bewegung. Der Wig-20 (WIG 20) beendete den Tag mit minus 0,05 Prozent und 2434,77 Zählern. Der breiter gefasste WIG gewann 0,18 Prozent auf 82 895,60 Punkte. Die Aktien des Minenkonzerns KGHM (KGHM Polska Miedz) verbuchten Aufschläge von 3,8 Prozent.

Auch die Moskauer Börse schloss kaum verändert beim Stand von 1147,95 Punkten für den russischen RTS-Index (RTS)./mik/mha/APA/ajx/jha/