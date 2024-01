Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne - Moskauer Börse schwächelt

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Leichte Verluste wurden dagegen in Moskau verbucht.

Der polnische Aktienindex Wig-20 (WIG 20) stieg um 1,02 Prozent auf 2235,83 Punkte. Der breiter gefasste WIG legte um 0,96 Prozent auf 76 072,25 Zähler zu. Die Aktien des Bekleidungsunternehmens LPP gewannen 4,5 Prozent. Unter den weiteren Gewinnern fanden sich die Papiere der PKO (PKO Bank Polski) Bank mit plus 2,5 Prozent.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index)-Index schloss mit 0,35 Prozent im Plus auf 1450,49 Punkte. Bei höherem Volumen gewannen Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) 1,3 Prozent. Die CEZ (CEZ AS)-Aktien stiegen bei hohen Umsätzen um 0,5 Prozent, obwohl der Stromkonzern einen Rückgang der Gesamtstromproduktion meldete.

Der ungarische BUX hielt sich mit plus 0,03 Prozent auf 63 213,55 Punkte stabil. Unter den Indexschwergewichten verbuchten die Aktien des Ölkonzerns MOL und des Pharmaunternehmens Richter Gewinne von jeweils gut einem Prozent. Richter hatte zuletzt eine strategische Investition in Formycon, einen börsennotierten Hersteller von biopharmazeutischen Nachfolgeprodukten, gemeldet. Die Analysten der Erste Group (Erste Group Bank) werten die Nachricht als positiv.

Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) gaben unterdessen um 1,6 Prozent nach. OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank verloren 1,0 Prozent. Ungarns Regierung und Banken haben sich zuletzt in Sachen Eingrenzung der Kreditmargen geeinigt. Die Erste-Analysten sehen diese Einigung leicht positiv, da zuvor teilweise stärkere Einschnitte befürchtet worden waren.

An der Moskauer Börse ging es leicht nach unten. Der RTS-Index (RTS) verlor 0,24 Prozent auf 1122,53 Punkte./APA/ck/jha/