Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend mit negativen Vorzeichen geschlossen. Deutlich nach oben ging es am Handelsplatz in Moskau.

In Prag verlor der PX (PX Prague Stock Exchange Index) 0,19 Prozent auf 1489,56 Punkte. Abwärts ging es im Finanzbereich für die Aktien von Erste Group (Erste Group Bank) und Komercni Banka (Komercni Banka AS) mit Kursrückgängen von 1,0 beziehungsweise 0,9 Prozent.

In Budapest gab der BUX um 0,34 Prozent auf 66 038,20 Zähler nach. Mit Abstand umsatzstärkster Wert war am ungarischen Aktienmarkt OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON). Die Titel fielen um ein Prozent.

Der Wig-20 (WIG 20) in Warschau fiel um 0,52 Prozent auf 2464,05 Punkte, nachdem er am Freitag noch 1,2 Prozent gewonnen hatte. Für den WIG ging es um 0,18 Prozent auf 83 116,29 Zähler nach unten.

Budimex (Budimex) schlossen nach Vorlage endgültiger Geschäftszahlen mit plus 1,3 Prozent. Stalprodukt hingegen verbuchten ein Minus von 6,4 Prozent. Das Stahlunternehmen hatte vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 vorgelegt und dabei unter dem Strich einen Verlust ausgewiesen, nachdem Experten einen Gewinn erwartet hatten. Die Analysten von Erste Group schrieben, dass sie Kursverluste bei den Aktien als Kaufgelegenheit sehen, weil das Unternehmen in der Bilanz eine hohe Bar-Position aufweise.

In Moskau stieg der RTS um 3,10 Prozent auf 1097,4 Punkte./ste/ger/APA/la/he