Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen.

In Prag sank der PX um 0,15 Prozent auf 1555,77 Punkte. Belastung für den tschechischen Leitindex lieferten vor allem die Abschläge beim Energieunternehmen CEZ (CEZ AS) in Höhe von 1,1 Prozent und das Minus von 0,9 Prozent bei Komercni Banka (Komercni Banka AS). Die Papiere der schwergewichteten Erste Group (Erste Group Bank) legten um 0,4 Prozent zu.

Der Budapester BUX verlor 0,08 Prozent auf 68 864,25 Zähler. Unter den ungarischen Schwergewichten gewannen die Titel der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank 0,4 Prozent. Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) schlossen mit minus 0,8 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte vor Börsenauftakt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt.

Am Warschauer Aktienmarkt schloss der Wig-20 0,40 Prozent höher bei 2557,21 Punkten. Der breit gefasste WIG gewann 0,47 Prozent auf 87 797,29 Einheiten. Aktien des Spieleentwicklers Creepy Jar verbuchten nach Ergebnisvorlage einen Verlust von zwei Prozent. Die Titel des Lederwarenherstellers Wittchen verloren 1,7 Prozent.

Auch die Moskauer Börse zeigte sich höher. Der russische RTS-Index (RTS) stieg um 0,10 Prozent auf 1194,63 Punkte./ste/sto/APA/edh/he